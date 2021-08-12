قروض بنك الإنماء بدون تحويل راتب اعرف الشروط للحصول علي استلام القرض

للحصول على قروض بنك الإنماء بدون تحويل راتب اعرف الشروط التي يجب توافرها كما ينبغي في العميل للحصول على القرض، معنا عبر موقع ثقفني الإخباري تحصل على قروض بنك الإنماء التي تعمل على تلبية رغبات واحتياجات كافة متطلبات المجتمع السعودي، منها الشباب المقبل على الزواج بالإضافة الى التمويلات العقارية للأفراد الذين يحتاجون الى شقق سكنية مدعومة من بنك الإنماء، يقدم أيضا برنامج تمويل السيارات فضلا عن ذلك قروض بنك الإنماء التي تقدم بدون تحويل راتب بأبسط الخطوات عبر الموقع الإلكتروني للبنك، من اجل مساعدة الأسرة السعودية في ظل الظروف الاقتصادية المتعثرة والتي تسببت في ارتفاع الأسعار نقدم ،لكم قروض بنك الإنماء العديدة و المختلفة للمواطنين وشروط الحصول عليها ما دامت تنطبق على العميل.

قروض بنك الإنماء بدون تحويل الراتب

ومن أهم تلك القروض ما يأتي:

القروض الشخصية: تختلف من شخص إلي اخر، و قيمة القرض وفترة السداد، و قيمة القسط الشهري حسب حاله المقترض.

تختلف من شخص إلي اخر، و قيمة القرض وفترة السداد، و قيمة القسط الشهري حسب حاله المقترض. القروض العقارية: متاحة من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمدعوم من برامج صندوق التنمية ، للحصول على سكن مناسب.

متاحة من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمدعوم من برامج صندوق التنمية ، للحصول على سكن مناسب. قروض السيارات: عبارة عن برنامج مخصص من أجل حصول العملاء على عروض بنك الإنماء للسيارات، تحت ضوابط وبشروط تقسيط محددة.

عبارة عن برنامج مخصص من أجل حصول العملاء على عروض بنك الإنماء للسيارات، تحت ضوابط وبشروط تقسيط محددة. التمويل التعليمي: تمنح هذه القروض للمواطنين من أجل مصروفات العملية التعليمية ،يقدمها البنك لفترة زمنية محدده وتتم تحت شروط متفق عليها من جانب العميل والبنك.

شروط بنك الإنماء بدون تحويل الراتب

يتطلب على العميل توافر عدة شروط قد وضعها بنك الإنماء للحصول على التمويل بدون تحويل راتب وهي:

يعمل بنك الإنماء على تحديد أدني حد للعملاء الذين يرغبون في الحصول على التمويل. يجب ألا يكون على العميل بعض الأقساط الشهرية الأخري وخاصة التي تزيد عن معدل راتبه. يشترط بنك الإنماء ألا يزيد الجزء المستقطع من الراتب عن 33 % الخاص بالراتب الذي يحصل عليه المواطن في الشهر. ألا يكون حصل على قروض مسبقا من بنك أخر خاصة إذا كانت هذه الأقساط تزيد عن نصف راتبه.

يحدد البنك الحد الأدنى للقرض وذلك بقيمة القرض الإجمالية ،وفترة سداد القرض،وقيمة القسط الواحد، وعلى الأغلب قد تزيد القيمة الخاصة بالقسط كلما تأخرت فتره السداد.