شروط مسارات الثانوي العام القادم ومراحل إعداد المشروع

شروط مسارات الثانوي العام القادم بينتها وزارة التعليم خلال الفترة الأخيرة، وقد قامت بوضع آلية من أجل تطبيق مسارات الثانوي 1443 الجديدة في جميع الأنحاء وتهدف بذلك إلى تكوين جيل من الطلاب قادرًا على مواجهة التحديات في سوق العمل والتي أصبحت تتطلب مسارات جديدة ونظم ومناهج تعليمية معينة، لهذا قامت الوزارة بتعديل المسارات التعليمية في المرحلة الثانوية بما يتناسب معه وأضافت أن أنواع المسارات لها آلية مخصصة.

شروط مسارات الثانوي العام القادم

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن شروط مسارات الثانوي العام القادم بعد توضيحها من خلال وزير التعليم السعودي، والذي أشار خلال تصريحات رسمية أن الهدف من تلك المسارات هو أن يتم تحقيق كل ما تتطلع إليه رؤية المملكة 2030، ولفت أيضًا أن شروط مسارات الثانوي 1443 الجديدة كامنة في:

أن يكون العام الأول مشترك في الثانوية.

بينما السنة الثانية والثالثة خاصة بالمسارات التالية:

مسار علمي العلوم والعلوم الصحية.

إضافة إلى مسار علوم الهندسة والحاسب.

مجال العلوم الإنسانية والعلوم الشرعية كذلك.

وعقب دراسة المواد المقررة في تلك المسارات بالتأكيد ستتحقق الأهداف المنشودة والتي تتطلع إليها الوزارة من بينها أن يتم تلبية المتطلبات الخاصة بسوق العمل، والموازنة بينه وبين العملية التعليمية، كما أن الهدف منه أن يتم تمكين الطلاب من البرامج العملية والعلمية التي تجعلهم على دراية كافية بالوظائف وما تريد.

وقد شهد سوق العمل السعودي والسوق العالمية العديد من التغيرات وذلك يرجع إلى أن التكنولوجيا الجديدة وتطوير آليات العمل على المستوى المحلي والعالمي، وقد تمت الإشارة إلى أن هناك ارتفاع في القيمة المالية لتطوير آلية التعليم في التخصصات النظرية بوجه عام.

مراحل إعداد مشروع مسارات الثانوي 1443

وهناك ثلاث مراحل فقط يمر بها مشروع مسارات الثانوي وهي تنحصر في التالي:

المرحلة الأولى يُطلق عليها المرحلة التحضيرية أو مرحلة التجهيز وهي شاملة لخطوات تحليل المواد التعليمية.

بينما المرحلة الثانية فتتمثل في التعرف على معايير القبول في الجامعات السعودية مهما كان نوعها والتعرف على ما يتطلبه سوق العمل، بينما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي خاصة بالدراسات التتبعية وهي الحل البديل للسنة التحضيرية.