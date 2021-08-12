تركيا.. 9 قتلى بعد اجتياح السيول شمال البلاد وإجلاء 900

ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات التي تجتاح شمالي تركيا إلى تسعة قتلى، فيما تم إجلاء ما يزيد على 900 شخص، وانقطاع الكهرباء عن نحو 170 قرية.

فقد قالت السلطات، اليوم الخميس، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم في سيول اجتاحت "قسطموني" في منطقة البحر الأسود شمالي تركيا.

وأضافت أن السيول في المنطقة المذكورة أدت لانتشار الحطام الذي جرفته المياه في الشوارع وعلى الجسور المتضررة.

كما حدثت سيول في إقليمي سينوب وبارتين في منطقة البحر الأسود، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية، أمس الأربعاء، أن شخصا فُقد وتوفي آخر بعد إصابته بأزمة قلبية وسط السيول.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أنه تم إجلاء أكثر من 900 شخص من المناطق المتضررة في الأقاليم الثلاثة، بعضهم باستخدام طائرات مروحية، موضحة أنه تم تسكين نحو 550 في مساكن طلاب.

وقالت الإدارة إن السيول تسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للكهرباء، الأمر الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 قرية.

وأضافت أن 4 جسور انهارت ولحقت أضرار بجسور أخرى عديدة مما أدى لإغلاق بعض الطرق.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات، كما أظهرت أكواما من الحطام في الشوارع.

وقالت إدارة الطوارئ إنه من المتوقع أن تخف شدة الأمطار الغزيرة في المنطقة مساء اليوم الخميس.

ويتعرض شمال تركيا لسيول في الصيف حيث تكون الأمطار غزيرة بشكل خاص. وقتل 5 أشخاص على الأقل في سيول بالمنطقة العام الماضي.

وعلى النقيض من ذلك تكافح تركيا حرائق غابات مُستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.