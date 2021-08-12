أخبار اليمن : المهرة .. رفض شعبي لتواجد أي قوات أجنبية

المهرة .. رفض شعبي لتواجد أي قوات أجنبية
اكد أبناء محافظة المهرة، رفضهم القاطع لتواجد أي قوات أجنبية في المحافظة.
وأكد بيان صادر عن لجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة أن وصول قوات بريطانية إلى المحافظة بزعم حماية المياه البحرية، أحد المخططات التآمرية للسيطرة على ثروات اليمن، وانتهاك سافر للسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد أوضح محافظ المهرة القعطبي علي حسين الفرجي، أن القوات البريطانية التي وصلت إلى المحافظة تهدف للسيطرة على مواقع استراتيجية بمساعدة وتنسيق مع الاحتلال السعودي الإماراتي.
ودعا كافة الأحرار والتيارات المناهضة للتواجد الأجنبي في المهرة، إلى تعزيز وحدة الصف والتلاحم والوقوف بحزم أمام تلك المؤامرات.
ونبه من المخططات التآمرية لدول العدوان ومليشياتها التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن محافظ المهرة إشادته بمواقف أبناء المهرة في مواجهة المشاريع العدوانية .. داعيا في الوقت نفسه أبناء وقبائل المهرة إلى التصدي للمخططات التي تستهدف أمن وسيادة واستقلال اليمن.
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