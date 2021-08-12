quick link استخراج نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس moe.gov.sd موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

ننشر رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم تصدر قائمة اهتمامات الكثير من الطلاب والطالبات في السودان بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم في ولاية الجزيرة نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة برقم الجلوس 2021 عبر moe.gov.sd بعد الانتهاء من تصحيح كافة النتائج وأوراق الامتحانات في العام الدراسي 2020-2021 في ولاية الجزيرة السودانية بعد أسبوع من إعلان نتيجة الخرطوم.

استخراج نتيجة الاساس ولاية الجزيرة 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية، بيانًا صحفيًا منذ قليل، لإعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس الخاص بالطلاب منذ قليل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نسبة النجاح لامتحانات الشهادة بالاساس في ولاية الجزيرة 2021 سجلت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالعام السابق.

سبب تأخر نتيجة شهادة الأساس 2021

وعن سبب تأخر إعلان نتيجة شهادة الأساس 2021 في السودان أرجعت الوزارة السبب إلى المشاكل التي شهدتها عدد من الولايات. وذلك بسبب إضراب المعلمين السودانيين ما أثر على تصحيح ورصد الدرجات، مؤكدة أن الأزمة تم حلها وتجاوزها بعد عودتهم للعمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها أصدرت نتائج شهادة الاساس في ولاية الخرطوم للعام الدراسي الجاري 2020-2021 خلال الأسبوع الماضي.

ونستعرض لكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الاساس 2021 في السودان بكل سهولة. في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة الولايات السودانية.

ونتمى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في الامتحانات والمستقبل الدراسي.

رابط نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021

في السياق ذااته فعلت وزارة التربية والتعليم رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 خلال الساعات القليلة الماضية للتيسيرعلى الطلاب في الحصول على نتائجئهم بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-