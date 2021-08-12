رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق http://reg.nid-moi.gov.iq عبر مدرية شؤون البطاقة الوطنية

أصدر وزير داخلية العراق قرارًا معممًا لإدارة الأحوال المدنية والإقامة والجوازات العراقية بتاريخ 13 يونيو 2021، وكان هذا القرار خاص بآلية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية؛ حيث أصدر بقراره توجيهات بضرورة تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، والعمل على اتمام رقمنة اجراءات حجز البطاقة، كما وجه الوزير بضرورة استمرار العمل بطريقة الحجز الإلكتروني، وذلك وفق الآليات المتبعة، وجدولة سير العمل، لسرعة الانتهاء من الإجراءات، وتتيح الوزارة طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق من خلال إدارة المرور ضمن خططها للتحول الرقمي، وسوف نتناول ذلك من خلال هذا المقال.

البطاقة الوطنية الموحدة

هي مستند رسمي لإثبات هوية المواطن وجنسيته، ولابد أن تكون سارية حتى يمكن العمل بها، وهي لازمة لكل مواطن بلغ سن 18 عام، وتكون صالحيتها عشر سنوات من تاريخ استخراجها، ومن خلال موقع الداخلية يمكن حجز البطاقة في حالات التجديد لمن تلفت بطاقته أو ضاعت، أو انتهت صلاحيتها، تعتبر طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق إلكترونيًا من الخدمات التي يدعمها توجه العراق بالآونة الأخيرة في سياق اتجاهه نحو رقمنة الخدمات للتسهيل على المواطنين.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراق

قامت مديرية شئون البطاقات بالإشارة لوجود 3 خدمات على الرابط الإلكتروني للحجز، وهي خدمات: بدل التالف والضائع، وحجز الموصل الأيمن، واستعلام عن الحجز، وقد وضعت المديرية عدة تعليمات يجب اتباعها لحجز البطاقة الموحدة من خلال الرابط بالخطوات الآتية:

الدخول على رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر مدرية شؤون البطاقة الوطنية ومتابعة الخطوات.

اختيار نوعية الخدمة المطلوبة من القائمة.

اختيار توقيت المراجعة بحسب الرغبة والوقت المتاح.

في حال كانت كل المواعيد الموافقة للتاريخ المختار مشغولة، فيظهر الموقع رسالة يطالب فيها المستفيد بتغيير موعد الحجز لتاريخ آخر.

تسجيل رقم الجوال مع مراعاة أن يستخدم في الحجز لمرة واحدة فقط.

لا يسمح باستخدام خدمة الحجز لأكثر من مرة واحدة فقط في خلال أسبوع.

لا ينبغي الحجز لأكثر من مرة، وذلك لعدم إضاعة فرص الحجز على المواطنين الآخرين.

لا يمكن الحجز للخدمة في أيام الإجازات الرسمية.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة، ويجب أن يراعى في ذلك الدقة.

النقر على “استعلام” للتأكد من نجاح عملية الحجز.

الاحتفاظ بـموعد وتاريخ الحجز، ورقمه حتى يسهل الدخول للدائرة من أجل استكمال اجراءات التسجيل بغرض الحصول على بطاقة وطنية موحدة، وحتى يكون من السهل الاستعلام عن حجز البطاقة، وقد صرحت وزارة الداخلية بالعراق أن الحجز إلكترونيًا من أجل البطاقة الموحدة الوطنية خاص بذوي البطاقات التالفة أو المسروقة أو الضائعة.