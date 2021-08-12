رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات mofa.gov.kw والاستعلام عن المواعيد

تقدم وزارة الخارجية الكويتية حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية للتصديقات على أنواع مختلفة من الشهادات، وذلك من خلال التوجه لأي فرع من فروعها الأربعة، وتصدق الوزارة على شهادات الميلاد، والزواج والطلاق، وشهادات الدراسة، وتعتبر خدمة حجز موعد تصديقات من أشهر خدمات وزارة الخارجية بالكويت، والتي تقدمها لمواطنيها عبر منصتها الإلكترونية على الإنترنت، ويمكن الوصول إلى تلك الخدمة بسهولة.

تعتبر خدمة حجز موعد للتصديق من الخارجية الكويتية أحد أهم الخدمات المتاحة على الإنترنت عبر موقع الوزارة الرسمي، وفيما يأتي بعض التعليمات لهذه الخدمة:

يجب الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتقال عدوى كورونا، ومن هذه التدابير لبس الكمامات، وحفظ مسافات التباعد بين الأفراد بأي مكان عام، وتطهير الأيدي.

لابد أن تصل في الموعد المحدد، ولا يسمح بالتأخير لأكثر من ربع ساعة يصبح بعدها الموعد لاغي.

إذا ألغي الموعد بسبب التأخير، فلابد من تحديد آخر جديد عبر الموقع، واتباع كافة الخطوات مرة أخرى.

تقاس درجة الحرارة قبل الزيارة ولا يمكن السماح لمن بلغت حرارته 37.5 فما فوق بدخول الوزارة.

ينبغي تقديم نسخة من الوثائق قبل موعد الزيارة لعدم توافر مكن تصوير بالوزارة.

في حالة الشك في تاريخ الموعد الذي تم حجزه، فمن الممكن اتباع اجراءات الاستعلام عن الموعد من نفس الموقع، ويمكن الاحتفاظ به مطبوعًا.

موعد تصديقات الخارجية الكويتيةحجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

قبل أن يتوجه المواطن لأحد أفرع التصديق لابد من تحديد موعدًا لزيارته لبحث التصديقات المطلوبة، ويمكن حجز موعد مع الخارجية بالكويت بالخطوات التالية:

الدخول رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية والمتابعة.

انتقل إلى تبويب “حجز موعد”.

اقرأ التعليمات، ثم اختر “موعد جديد”.

ادخل رقم الهوية، ثم رقم الجوال.

اختر فرع التصديقات القريب لك من القائمة.

حدد قسم التصديق من قائمة المكتب.

انقر “التالي” بعد أن تحدد المعاملة.

حدد تاريخ الزيارة، ومدتها.

قم بحفظ الموعد من خلال النقر على “التالي”.

الاستعلام عن موعد حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية للتصديقات

للتأكد من أن الموعد الذي تم تحديده مع الخارجية ساريًا للتصديق على الأوراق، يجب اتباع التعليمات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الخارجية الكويتية والمتابعة.

الانتقال لخدمة “حجز موعد تصديق” لجدولة الموعد المحجور للتصديق.

تحديد اختيار “استرداد موعد” من خلال شريط الأدوات العلوي.

كتابة رقم الهوية بالحقل المخصص.

اختيار “استعلام، وذلك بعد إدخال رقم الجوال.

إن طريقة حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات أمرًا يحوز اهتمام قطاع كبير من شعب الكويت؛ حيث يحتاج المواطنين أحيانًا للتصديق على بعض وثائقهم الرسمية وشهاداتهم المختلفة من أجل السفر أو العمل.