موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية وتوزيع الأسابيع الدراسية خلال العام الدراسي الجديد، وفق التقويم الدراسي الجديد بعد أن تم تعديله، حيث من المقرر أن يتضمن العام الدراسي الجديد ثلاث فصول دراسية بدلا من اثنين، كما قررت وزارة التعليم السعودية بأخذ كافة الإجراءات الاحترازية، والإجراءات اللازمة استعدادا للعودة الحضورية بالمدارس، بعدما تم استبدلها خلال الفترة الماضية منذ بداية الوباء، بالتعليم الافتراضي عبر منصة مدرستي الإلكترونية، كما سنوضح لكم موعد بداية العام الجديد، خطة توزيع الأسابيع الدراسية خلال الفصول الثلاثة لكافة المراحل التعليمية الثلاثة (المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية).

بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية 1443

أوضح وزارة التعليم موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري لعام 2021 الموافق يوم 21 محرم 1443 هجريا، كما أكدت الوزارة أيضا على الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور في كافة المناطق التعليمية بالمملكة، ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والحرص على الالتزام بها بعد العودة الحضورية إلى المدارس، حرصا على سلامة وحفاظ الجميع من خطر تفشي الوباء مرة أخرى، كما حرصت على أخذ اللقاح والجرعات اللازمة من التطعيمات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

توزيع الأسابيع الدراسية خلال العام الدراسي 1443 وفق جدول التقويم الدراسي الجديد

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد بعد تعديله، وأوضحت توزيع الأسابيع الدراسية المقسمة على ثلاث فصول دراسية للمراحل التعليمية الثلاثة بواقع 13 أسبوع لكل فصل دراسي، حيث تشمل يبلغ إجمال الأسابيع الدراسية 39 أسبوع شاملة الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وتم تقسيمهم كما يلي:

يحتوي الفصل الدراسي الأول على 13 أسبوع دراسي.

يتضمن الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع دراسي أيضا.

يشمل الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع أيضا.

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول هجريا 21/01/1443، الموافق 29/08/2021.

إجازة اليوم الوطني هجريا 15/02/1443، الموافق 22/09/2021.

إجازات نهاية أسبوع مطولة هجريا 11/03/1443، الموافق 17/10/2021.

إجازة نهاية أسبوع مطولة هجريا 29/03/1443، الموافق 04/11/2021.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول هجريا 20/04/1443، الموافق 25/11/2021.

التقويم الدراسي الجديد وأيام الإجازات والعطلات الأسبوعية والرسمية لعام 1443