كيفية حساب المعدل المكافئ للقبول في جامعة الكويت لطلاب الثانوية العامة

حساب المعدل المكافئ جامعة الكويت، يسعى كثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بدولة الكويت عن آلية حساب المعدل المكافئ للالتحاق بجامعة الكويت، حيث أن جامعة الكويت تتطلب حساب المعدل المكافئ لكل كلية وفي جميع التخصصات لقبول الطلاب بجامعة الكويت، حيث يخضع الطلاب لأداء اختبارات القدرات لمعرفة إذا كانت الكلية التي يريد الالتحاق بها الطلاب تتناسب مع قدراتهم ومهارتهم ام لا، ولذلك سوف نتناول في هذا المقال شرح كيفية حساب المعدل المكافئ للقبول في جامعة الكويت.

جامعة الكويت، تعتبر جامعة الكويت مؤسسة حكومية بحثية، حيث أنها تمنح لطلابها شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتم إنشائها في 8 أكتوبر 1966م، وتهدف جامعة الكويت إلي تطوير الرؤية المستقبلية لعملية التعليم والمشاركة في تنمية ونشر المعرفة الإنسانية وتأهيل العناصر البشرية واستثمارها للارتقاء بقيم ومبادئ المجتمع.

ماذا يعني المعدل المكافئ في جامعة الكويت

المعدل المكافئ في جامعة الكويت هو النسبة المكافئة حيث يتم حساب نسبة معدل نتيجة الشهادة الثانوية بجانب حساب معدل نسبة نتائج اختبارات القدرات المتنوعة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بجامعة الكويت 2022، حيث يقوم طلاب المرحلة الثانوية الذين يرغبون بالالتحاق بجامعة الكويت بأداء اختبارات القدرات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء ويستخدم نسبة المعدل المكافئ في تحديد مستوى مهارات وقدرات الطلاب وهل هم صالحون في الدراسة في الكلية التي يرغبون الالتحاق بها ام لا وكذلك التخصص وفقا لحساب المعدل المكافئ.

كيفية حساب المعدل المكافئ في جامعة الكويت 2022

يتم احتساب نسبة المعدل المكافئ للطلبة وفقا لمجموعة قوانين ومعايير وضعتها جامعة الكويت، حيث يتم احتساب المعدل المكافئ بحساب نسبة المئوية لمجموع نتيجة الشهادة الثانوية بجانب حساب النسبة المئوية لاختبارات القدرات التي يؤديها الطلاب للالتحاق بجامعة الكويت مثال على ذلك:

إذا كان الطالب المتقدم حاصلا على نسبة مجموع الدرجات بالشهادة الثانوية على 85%، وحاصل على نسبة 80% في اختبار الخاص باللغة الانجليزية.

بما أن حساب المعدل المكافئ يساوي (مقدار نسبة الثانوية العامة + مقدار نسبة اختبارات القدرات الكلية).

إذن المعدل المكافئ للطالب يساوي: (0.85 × 85) + (0.10 × 80) = 80.25%.

خطوات التسجيل في جامعة الكويت 2022

سوف نعرض لكم خطوات التسجيل للالتحاق بجامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2022 عبر النقاط التالية: