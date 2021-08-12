صور وفيديو.. لقطات مأساوية من غضب الطبيعة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ضربت الحرائق 5 قارات هى آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وشقيقتها الجنوبية، وأدت إلى مقتل المئات، كما أسفرت عن احتراق آلاف الهكتارات من الغابات الأمر الذى رافقه خسائر مادية باهظة لم يتم حصرها حتى الآن.

ففى اليونان دمرت الحرائق أكثر من 35 ألف هكتار من الغابات، كما دمرت مساحات شاسعة من المنازل والشركات وشردت آلاف السكان، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تحويل غابات اليونان، بما في ذلك مساحات كبيرة من أشجار الصنوبر القابلة للاشتعال بسهولة، إلى علب حرارية جافة جدًا.

كذلك الأمر فى الولايات المتحدة، حيث امتد ثانى أكبر حريق غابات فى تاريخ ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى ما يقرب من 500 ألف فدان الأحد الماضى، وأسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا على "تويتر" إن حريق ديكسى المشتعل شمال شرقى مدينة سان فرنسيسكو امتد إلى 48 مليون و92 ألفا و87 فدانا فى منتصف الأسبوع الماضى، الأمر الذى تسبب فى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبان تاريخية.

أما فى تركيا، فقد شهدت اندلاع قرابة 200 حريق بشكل منفصل فى أنحاء البلاد فى أقل من أسبوع، ما أرغم السكان والسياح فى بعض المناطق الساحلية إلى الفرار من المنازل والمنتجعات السياحية.

وفى إيطاليا، أُجبر 800 شخص على الإجلاء من منازلهم بعد اندلاع حريق فى الأول من أغسطس الجارى، فى بينيتا دانونزيانا وهى غابة صنوبر حضرية فى مدينة بيسكارا. ولأن تلك المنطقة محمية طبيعية فلم تكن عرضة لأساليب إدارة الغابات مثل الإزالة المنتظمة للشجيرات أو تعرضها لحرائق عن عمد تتم السيطرة عليها من أجل التنوع البيولوجى.

وعلى صعيد الدول العربية، عانت الجزائر من الحرائق، حيث تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، إخماد حرائق الغابات التى اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت فى وفاة 65 شخصا بينهم 25 عسكريا.

وفى تونس، قال الناطق باسم الديوان الوطنى للحماية المدنية معز تريعة، مساء أمس، إنه تم خلال الـ36 ساعة الأخيرة تسجيل 155 حريقا.

وأكد الناطق باسم الديوان الوطنى للحماية المدنية، أن 6 حرائق فى الغابات لا تزال مندلعة حتى الآن فى غابات بولايات بنزرت وجندوبة والكاف. ووفق الناطق باسم الحماية المدنية تحاول وحدات الحماية المدنية حاليا إطفاء 3 حرائق فى ولاية جندوبة اندلع اثنان منها فى غابات معتمدية عين.