مفاوضو الحكومة الأفغانية يعرضون تقاسم السلطة على طالبان مقابل وقف العنف

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر فى فريق مفاوضى الحكومة الأفغانية، أن المفاوضين المجتمعين فى قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذى يجتاح البلاد، وفقا لوكالة "سكاى نيوز" الإخبارية.





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