قرار هام من هيئة الطيران المدني السعودية بشأن الرحلات الجوية الداخلية

أصدرت هيئة الطيران المدني السعودية خلال الساعات القليلة الماضية قراراً هاماً بشأن الرحلات داخل المملكة العربية السعودية، حيث أكدت أنه من خلال التنسيق بين الهيئة ووزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية بالمملكة خلال هذه المرحلة، فإنه يمكن استخدام السعة الكاملة للمقاعد في الطائرات خلال الفترة القادمة، وذلك مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا داخل المملكة، من أجل الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين والوافدين بالمملكة.

هيئة الطيران المدني السعودية تُصدر قرار هام بشأن الطيران الداخلي

وأشارت الهيئة عن بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها من اجل تطبيق ذلك القرار، والتي من أهمهما أن يكون جميع الركاب المسافرين على متن تلك الطائرات مكتملي التحصين بجرعتين، ويُستثنى من ذلك الشرط الفئات العمرية التي حددتها وزارة الصحة وهى الغير ملزمة باللقاح وهى الفئات السنية الأقل من 12 عاماً، كما يتم استثناء جميع الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والجهات المختصة بذلك الأمر وهى بعض الحالات الصحية.

كما أكدت هيئة الطيران المدني السعودي في ذلك القرار على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة مع تطهير اليدين، والعمل على تنفيذ جميع بروتوكولات الطيران المدني والتي تم الإعلان عنها مؤخراً بالتزامن مع مواجهة الحكومة السعودية لجائحة كورونا في المملكة خلال الفترة الماضية، والتي أصدرتها هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية ” وقاية”.

وأوضحت هيئة الطيران السعودي أنه سوف يتم العمل بهذا القرار وتنفيذه على أرض المملكة العربية السعودية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 القادم، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك للعمل على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بين المواطنين والمواطنات بالمملكة وكذلك الوافدين على أراضي السعودية، حرصاً من الحكومة السعودية على توفير المناخر المناسب حرصاً على سلامة وصحة وحياة جميع الأشخاص المتواجدين حالياً على أراضي المملكة العربية السعودية.

وتحاول الحكومة السعودية وجميع الجهات الرسمية خلال هذه الفترة التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال المراقبة والمتابعة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والشوارع والمتاجر، والتعامل بحسم وقوة مع جميع مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس، مع تقديم لعلاج اللازم والعزل لجميع المصابين خلال هذه المرحلة.