استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب 1443

يبحث الملايين من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الخارجية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط في ظل جهود الحكومة السعودية في تطوير التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية إلى كل المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية تنفيذاً لرؤية المملكة 2030م، وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى الإعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة في تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، فإلى نص المقال.استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب
يُمكن للمقيم بالمملكة السعودية الإستعلام عن طلب زيارة من خلال اتباع خطوات بسيطة فقط اتبع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية على الإنترنت.
- ثانياً قم بالبحث عن خدمة الإستعلام عن حالة طلب الزيارة.
- ثالثاً قم الآن بكتابة رقم الطلب وادخل رقم الهوية الخاص بالمقيم أو رقم الإقامة.
- رابعاً الآن ادخل الرمز المرئي ثم انقر على استعلام.
وهكذا تكون قد نفذت كافة الخطوات اللازمة للإستعلام فقط انتظر ثواني معدودة حتى تظهر لك كافة التفاصيل عن حالة طلبك.تقديم طلب زيارة عائلية
يقدم الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية خدمة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة عبر الخطوات التالية:
- أولاً عليك زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي على شبكة الإنترنت.
- ثانياً اابحث عن خدمات التأشيرات الإلكترونية واضغط عليها.
- ثالثاً قم بالضغط على خدمة أفراد.
- رابعاً حدد ما إذا كنت مواطن من دول مجلس التعاون أو مقيم.
- خامساً قم بالنقر على طلب زيارة عائلية.
- سادساً اكتب كل التفصيل والمعلومات المطلوبة مثل ورقم الهوية أو رقم الإقامة.
- سابعاً قم بتوضيح وكتابة كافة المعلومات عن الزائرين.
- ثامناً قم بالنقر على موافق حتى يظهر لك رقم الطلب.
- وأخيراً اطبع الطلب الخاص بك ثم توجه إلى صاحب العمل للتوقيع والختم.
الوسوم
يبحث الملايين من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب عبر محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الخارجية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط في ظل جهود الحكومة السعودية في تطوير التحول الرقمي وتقديم جميع الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية إلى كل المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية تنفيذاً لرؤية المملكة 2030م، وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية إلى الإعتماد بشكل كلي على التقنية الحديثة في تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية، فإلى نص المقال.استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب
يُمكن للمقيم بالمملكة السعودية الإستعلام عن طلب زيارة من خلال اتباع خطوات بسيطة فقط اتبع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية على الإنترنت.
- ثانياً قم بالبحث عن خدمة الإستعلام عن حالة طلب الزيارة.
- ثالثاً قم الآن بكتابة رقم الطلب وادخل رقم الهوية الخاص بالمقيم أو رقم الإقامة.
- رابعاً الآن ادخل الرمز المرئي ثم انقر على استعلام.
وهكذا تكون قد نفذت كافة الخطوات اللازمة للإستعلام فقط انتظر ثواني معدودة حتى تظهر لك كافة التفاصيل عن حالة طلبك.تقديم طلب زيارة عائلية
يقدم الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية خدمة تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة عبر الخطوات التالية:
- أولاً عليك زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية الرسمي على شبكة الإنترنت.
- ثانياً اابحث عن خدمات التأشيرات الإلكترونية واضغط عليها.
- ثالثاً قم بالضغط على خدمة أفراد.
- رابعاً حدد ما إذا كنت مواطن من دول مجلس التعاون أو مقيم.
- خامساً قم بالنقر على طلب زيارة عائلية.
- سادساً اكتب كل التفصيل والمعلومات المطلوبة مثل ورقم الهوية أو رقم الإقامة.
- سابعاً قم بتوضيح وكتابة كافة المعلومات عن الزائرين.
- ثامناً قم بالنقر على موافق حتى يظهر لك رقم الطلب.
- وأخيراً اطبع الطلب الخاص بك ثم توجه إلى صاحب العمل للتوقيع والختم.
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