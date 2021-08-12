هاتف سامسونج القابل للطي طرحه بشاشه أكبر ما هي مواصفات GALAXY Z FOLD 3

هاتف سامسونج القابل للطي GALAXY Z FLIP 3 تطرحه شركة سامسونج . ذلك الهاتف بشاشة أكبر وخاصية قبوله للطي الرائعة بالهاتف الجديد . كذلك هاتف سامسونج زد فولد 3 تم تصنيعه بتحسينات أفضل من الهواتف السابقة من سامسونج . كما أن هاتف GALAXY Z FOLD 3 يتميز بسعره الأقل . كذلك يطرح هاتفين من تلك النسخ و مواصفات GALAXY Z FOLD 3 للنسخ بشكل أقوي من النسخ السابقة من Samsung . كما أن الهاتفين الجديدين يتمتعان بمعالجات حديثة وهي كوالكوم . ذلك الهاتف من سامسونج فولد 3 بتقينات عالية جداً للذاكرة الداخلية والعشوائية . كذلك هاتف سامسونج Z Fold 3 يتميز بالمرونة الكبيرة والقوة في نفس الوقت . ذلك ما حرصت عليه شركة سامسونج في هاتف GALAXY FLIP 3 .

يدعم هاتف سامسونج الجديد القلم الذكي . كذلك يدعم الشريحة بتقنية E SIM الجديدة من Samsung . كما أن سامسونج زد فولد 3 يطرح بدعمه لشريحتين اتصال . كذلك دعمه لخاصيتين WIFI 6 – BLOUTOTH 5.0 . كما أن هاتف سامسونج الجديد داعماً لتقنيتي NFC – UWB . كذلك هاتف سامسونج Z Fold 3 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G . يتمتع هاتف Samsung الجديد ببصمة علي جانب الهاتف . كما هاتف سامسونج مقاوماً للماء بتقنية IPX8 . كذلك هاتف GALAXY FLIP 3 يتمتع بتقنية جديدة وهي DOLBT ATMOS . كما أنه يتمتع بخاصية لأول مرة توضع بهواتف سامسونج وهي خاصية DEX . كذلك واجهة المستخدم في نسختي سامسونج الجديد ONE UI 3.1 تلك التقنية المرتبطة والمبنية علي تقنية أند رويد 11 .

هاتف سامسونج القابل للطي شاشته بمقياس جديد 6.7 بوصة .

شاشته بمقياس جديد 6.7 بوصة . كذلك تتمتع الشاشة لنسختي سامسونج بقبولها للطي بشكل طولي لكي ما يكون الهاتف بنصف حجمه .

كما أن هاتف Samsung الجديد شاشته تم تصنيعها بتقنية DYNAMIC AMOLID .

كذلك شاشة هاتف سامسونج زد فولد 3 دقتها بتقنية FHD وداعمة للتحديث بسرعة تصل إلي 120 هرتز .

دقتها بتقنية FHD وداعمة للتحديث بسرعة تصل إلي 120 هرتز . كما أن هاتف سامسونج الجديد يحتوي علي شاشة صغيرة لعرض الإشعارات وهي شاشة خارجية بمقياس 1.9 بوصة .

تلك الشاشة في هاتف سامسونج Z Fold 3 الصغيرة صنعة بتقنية SUPER AMOLED .

الصغيرة صنعة بتقنية SUPER AMOLED . كما أن شاشة سامسونج تم تصنيعها بطبقة زجاجية للحماية وهي من نوع GORILLA GALSS VICTIUS .

تأتي نسخ هاتف GALAXY FLIP 3 النسخة الأولي منه بسعة تخزين 256GB . كذلك النسخة الثانية من هاتف سامسونج بسعة تخزين 512GB . كما أن ذاكرة الوصول العشوائي للنسخة الأولي من سامسونج بسعة 12GB . كذلك النسخة الثانية من هاتف Samsung الجديد بسعة 12GB أيضاً . أما فيما يخص سعر هاتف سامسونج الجديد نتعرف عليها في السطور القادمة .

سعر هاتف سامسونج زد فولد 3 العالمي يتم طرحه بسعر 1800 دولار أمريكي .

العالمي يتم طرحه بسعر 1800 دولار أمريكي . كذلك سعر سامسونج زد داخل السعودية لنسخة الهاتف الأولي 6799 ريال سعودي .

كما أن سعر سامسونج زد الجديد بالسعودية لنسخة الهاتف الثانية 7099 ريال سعودي .

كذلك سعر هاتف سامسونج الجديد بباقي الدول يتوقف ذلك علي تحديد سعره العالمي وما يقابله داخل كل دوله .

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هاتف سامسونج القابل للطي الجديد يتم طرحه من شركة سامسونج العالمية . ذلك الهاتف سامسونج زد فولد 3 يتم طرحه بنسختين جديدتين . تلك النسخ من هاتف GALAXY Z FOLD 3 . تم عرض المواصفات الخاصة بهم . كذلك تم التعرف علي سعر سامسونج فولد 3 داخل السعودية وسعره عالمياً .