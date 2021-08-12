لينك موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الرسمي المباشر direct link من وزارة التربية والتعليم

يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي 2020-2021 البحث عن رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس المباشر direct link الذي فعلته وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 بالرقم القومي لمن نسي رقم الجلوس الخاص به خلال أداء الامتحانات، بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة حيث أدى طلاب الشعبتين العلمية والادبية الاختبارات في أجواء أفضل من العام الماضي وما شهده من ظروف صعبة أثر انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم والاجرات الإحترازية التي فرضتها هذه الازمة حيث أدى طلاب النظام الجديد المعروفين بجيل “التابلت” أداء امتجانتهم على الطريقة الجديدة “البابل شيت” ومنذ انتهاء الامتحانات شهدت محركات البحث إقبالا من قبل الطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة2021.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي المباشر للنتائج هو موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد office365.emis.gov.

و تسود حالة من القلق والتوتر بين الطلاب خلال انتظار نتيجة الثانويه العامه 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم. وذلك نظراً لكونها مرحلة من اهم المراحل التعليمية في حياة الطالب المصري والتي تحدد مصيره ومستقبله ويتعلق البعض بأي شيئ يخص النتيجة ما يجعل الشائعات تنتشر في ظل هذه الظروف.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وحسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ما تردد حول موعد ظهور نتيجة الثانويه العامه 2021.

ولفت إلى أنه سيتم مراجعتها ورصد الدرجات في القريب العاجل. ومن ثم اعتمادها وطرحها على الموقع الالكتروني في الفترة بين 15 حتى 18 من شهر أغسطس الجاري.

وأوضح أن أوارق الأجابة في هذا الوقت في مرحلة التصحيح وهو لاول مرة سوف تتم بشكل الكتروني من خلال جهازالماسح الضوئى والمتصل بأجهزة الحاسب الآلي.

وأكد أن التصحيح يتم دون تتدخل العنصر البشري حتى لا يحدث شيئ من اللغط اللذي كان يحدث في السنوات الماضية فيما يخص الأخطاء الواردة في عمليات التصحيح وحرمان الطلاب من الدرجات.

خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال طرحها على موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي.