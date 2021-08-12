اتحاد الشغل التونسى: نرفض عودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس قيس سعيد، قد اتخذ تدابير استثنائية من أجل إنقاذ البلاد، إذ قرر إعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى من منصبه، وتجميد سلطات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، ما أدى لخروج عدد كبير من المواطنين احتفالا بقرارات الرئيس وسقوط الإخوان.

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