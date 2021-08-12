هلكوا عطشا في قلب الصحراء.. مصرع ستة مهاجرين بتونس

ذكرت تقارير صحفية في تونس، يوم الخميس، أن ستة مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، لقوا مصرعهم من جراء الجوع والعطش، في صحراء ولاية توزر، جنوبي البلاد، على مقربة من الحدود مع الجزائر.
وبحسب موقع "موزاييك" التونسي، فإن أفراد الأمن التونسي عثروا على ست جثث تعود لامرأتين وأربعة أطفال.
وأضاف المصدر أن المهاجرين الذين هلكوا جوعا وعطشا، كانوا يحاولون اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
ولم يجر الكشف عن الدول التي قدم منها المهاجرون، في جنوب الصحراء، كما لم ترد معلومات عن أعمار الضحايا.
ويقطع مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مسافات طويلة من بلدانهم، من أجل الوصول إلى شمال القارة السمراء، أملا في العبور إلى أوروبا.
وغالبا مما تتعثر خطط كثيرين عند الوصول إلى شمال إفريقيا، فيتحولون إلى مقيمين بهذه البلدان، ريثما تتاح فرصة لأجل قطع البحر صوب الشمال.
وتحرص دول الاتحاد الأوروبي على التعاون بشكل وثيق مع دول شمال إفريقيا، من أجل الحؤول دون عبور المهاجرين إلى شمال البحر الأبيض المتوسط.
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