أخبار اليمن : خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

خروقات مكثفة بالحديدة وغارات على 3 محافظات
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 6 غارات على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري، أن قوى العدوان ارتكبت 173 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة، و44 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 343 قذيفة و107 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى رصد 20 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة، والدريهمي والفازة والجبلية والتحيتا.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.
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