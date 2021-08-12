رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من thaqfny لينك استخراج نتائج الصف الثالث الثانوي

ننشر ألية استخراج نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة نتائج الثانوية العامة 2021 بعدما انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي2021 من أداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في مطلع الشهر الجاري على الطريقة الجديدة “البابل شيت” ومن حينها وتشهد محركات البحث إقبالا من قبل الطلاب لمعرفة موعد طرح النتيجة على المواقع الالكترونية وتتداول بعض المعلومات المغلوطة فيما يخص موعد إعلانها ما جعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثلة في الوزير طارق شوقي إلى نفي كل ما تردد بهذا الصدد.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس سيتم تفعيله فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020-2021 من قبل وزير التربية والتعليم خلال المدة بين 15 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري وغير ذلك هو مجرد ادعاءات عارية من الصحة وفي هذا التقرير سنبين لكم طرق الحصول على النتيجة من خلال المواقع التي تملك الحقوق الحصرية لعرض النتيجة.

خطوات استخراج نتيجة 3 ثانوي 2021

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور ظهورها على المواقع المالكة لعرضها يمكنك ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي.

أولا تسجيل دخول الطالب على رابط نتيجة 3 ثانوي 2021 برقم الجلوس.

وفي الخطوة التالية يضغط على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة على المواقع المالكة لحق عرض النتيجة.

ثانيا سيطلب منك الموقع ادخال بعض البيانات الخاصة بك للحصول على النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب والبيانات الأخرى التي يطلبها الموقع.

ثالثا سيظهر أمامك زر كلمة بحث الموجودة في الأسفل قم بالضغط عليها لتتمكن من الحصول عليها

الخطوة الرابعة والأخيرة وهي الانتقال من خلال الموقع للحصول كشف الدرجات الخاص بالطالب وعليه الانتظار لمدة ثواني حتى يقوم الموقع بعرضها.

مؤتمر نتائج الثانوية العامة 2021

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد أشار في تصريحات صحفية وإعلامية بأن الوزارة سوف تعقد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للإعلان عن النتائج فور الانتهاء واعتمادها وكذلك بعد عقد التشاور مع وزارة التعليم العالى.

وأكد أن الوزارة لن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للشائعات وما يتردد من معلومات غير صحيحة وحظر من الانصياع لأي شائعات بخصوص تقديم التوقيت الخاص بها، أو تأخيره.

كما أكد أنه سوف يتم الكشف عنها بمجرد اعتمادها من قبل الوزير، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح مباشرة، يتم كالعادة الاعلان عن اسماء اوائل الطلاب والاتصال بهم تليفونيا.