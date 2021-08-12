تأجيل جلسة برلمانية حول انفجار مرفأ بيروت لعدم اكتمال النصاب

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للمجلس النيابى عدنان ضاهر، إن النصاب القانونى لم يكتمل، ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة، مؤكدا أن رئيس المجلس النيابى نبيه برى، سيعلن موعدا آخر فى وقت لاحق.

وكان العشرات من أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت، قد تجمعوا فى محيط مقر انعقاد البرلمان، رافضين انعقاد الجلسة ومطالبين برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم فى القضية ومثولهم أمام قاضى التحقيق فى القضية وليس أمام محاكم خاصة.