13 وفاة و926 إصابة كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 وفاة و926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10148 حالة و779019 إصابة.

وبيّن الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الثلاثاء، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11692 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 107 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 68 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 666 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1055 شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 757179 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 21147 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8690513 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.38 بالمئة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.