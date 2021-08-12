كورونا في روسيا 808 وفيات و21.9 ألف إصابة

سجلت روسيا اليوم الخميس 808 وفيات و21932 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 799 وفاة و21571 إصابة في إحصائية أمس.

ومع الحصيلة القياسية للوفيات اليومية، التي شهدها اليوم الماضي، بلغ إجمالي المتوفين منذ بدء تفشي الفيروس 168049 شخصا، فيما وصل مجموع الإصابات إلى 6 ملايين و534791 حالة، حسبما جاء في آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 20195 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين و828972 شخصا.

وفي العاصمة موسكو ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 2294 اليوم من 2076 أمس، مع انخفاض الوفيات من 58 إلى 56.

وشهدت مقاطعة موسكو 1143 إصابة و24 وفاة خلال اليوم الماضي بعدما كانت الحصيلة اليومية 1054 إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.

وفي مدينة بطرسبورغ حافظ مؤشر الأصابات اليومية على استقراره مع تسجيلة 1084حالة جديدة، في حين ارتفع عدد معدل الوفيات من 43 أمس إلى 48 اليوم.