وسائل إعلام إسرائيلية: مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة بالقدس

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم الشروع ببناء جسر المغاربة، الذي يوصل بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، ان المقاولين الذين تقدموا لمناقصة البناء الجسر أصبحوا مطالبين بالتوقيع على بند سري بخصوص أعمال البناء.

وفقا للصحيفة فقد جاء في البند السري تعهدا ينص على ”الحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات، وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة”، وصدرت المناقصة عن “صندوق تراث حائط المبكى”، المسؤول عن حائط البراق، من قبل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت أن الملحق “ح” في المناقصة، نص على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها ، حيث تم كشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط.

ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق، مخصص لصلاة النساء اليهوديات، وبحسب الصحيفة، يتوقع أن يصل مليون مستوطن إلى باحة البراق خلال ما يسمى عيد شهر الغفران اليهودي، الذي بدأ في 9 آب الجاري.