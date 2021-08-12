غرق سفينة ترفع علم بريطانيا في اليونان وجهود لإنقاذ 17 راكبا

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس إن سفينة ترفع علم بريطانيا غرقت قبالة سواحل ميلوس في اليونان، مضيفا أن عملية إنقاذ تجرى لانتشال 17 راكبا كانوا على متنها من البحر.
وذكر خفر السواحل أن عدة سفن وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية تشارك في عملية الإنقاذ. ولم تتضح ملابسات الحادث حتى الآن، كما لم ترد أي تفاصيل بعد بشأن نوع السفينة الغارقة.
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