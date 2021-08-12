الخارجية الإيرانية تستدعى السفير الروسى بسبب صورة على تويتر

جدة - نرمين السيد - وكان الحساب الرسمى لسفارة روسيا بطهران، قد نشر على موقع "تويتر"، صورة تظهر السفير الروسى ليفان جاجاريان والسفير البريطانى الجديد سيمون شيركليف، وهما يجلسان فى نفس الموقع الذى جلس فيه زعماء الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وبريطانيا فى مؤتمر طهران الشهير عام 1943.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، فى تغريدة أن الصورة "غير لائقة"، قائلا: "أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943، والشعب الإيرانى أظهر أن مصيره لا يمكن أن يكون نتيجة قرارات السفارات الأجنبية أو القوى الأجنبية".

وطالب رئيس البرلمان الإيرانى محمد باقر قاليباف، سفيرى بريطانيا وروسيا لدى طهران بالاعتذار فورا لما وصفه بـ"تصرفيهما البعيد عن الأدب الدبلوماسى وغير الملائم".