رئيس الوزراء الجزائرى: الحرائق تمت بفعل فاعل وبأيادى إجرامية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حصيلة الضحايا جراء حرائق الغابات فى الجزائر كانت قد ارتفعت إلى 65 شخصًا منهم 37 مدنيًا و28 عسكريًا، فضلًا عن إصابة 12 عسكريًا وُصفت حالتهم بالحرجة.
وقال المدير العام للغابات الجزائرية على محمودى، فى تصريح أودرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء، إنه من إجمالى 103 حرائق نشبت عبر 17 ولاية من منذ الاثنين الماضى، هناك 86 حريقًا لم يتم بعد إخماده، موضحًا أن ولاية تيزى وزو فقط سجلت 30 حريقًا مروعًا.
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