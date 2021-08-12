برئاسة الأمين العام.. اجتماع يقر الشعار الرسمي للاحتفاء بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً لقيادة المؤسسات الإعلامية خصص لمناقشة الاستعداد للاحتفاء بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام يوم ٢٤ اغسطس الجاري.
وقد أقر الاجتماع شعار الاحتفاء بالذكرى والذي يعكس قيم وثوابت المؤتمر الوطنية وتمسكه بها ودفاعه عنه وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
وأكد الاجتماع على أهمية أن يكون الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر تجسيدا لمواقف المؤتمر الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة كل المخططات الرامية لتمزيق اليمن وتجزئته.
وشدد الاجتماع على أهمية أن تواكب وسائل الإعلام المؤتمرية اي مناشط أو فعاليات تحتفي بهذه المناسبة، مؤكداً على أهمية إبراز الدور الوطني والتنظيمي الذي جسدته قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية وتفعيل دوره السياسي والوطني.
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله واقر بشأنها القضايا المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : برئاسة الأمين العام.. اجتماع يقر الشعار الرسمي للاحتفاء بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.