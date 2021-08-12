موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد القادمة 14\08\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد القادمة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث يعود الدوري الإنجليزي وينطلق يوم السبت القادم الموافق 14\08\2021، وتعود معه المتعة والقوة والإثارة والندية والشراسة الكروية، ويعد الدوري الإنجليزي أو “البريميرليج” من أهم وأقوى الدوريات العالمية، ويتابعه الملايين حول العالم العاشقين للساحرة المستديرة كرة القدم، لما يمتلكه من أندية كبيرة تتمتع بشهرة واسعة ولديها جماهير في كل مكان، ويتابعه الملايين في الوطن العربي لكي يستمتعوا بمشاهدة مبارياته القوية والمثيرة، ولكي يشاهدوا نجومهم المتألقة في الملاعب الإنجليزية، ففي مصر ينتظر الجماهير مباريات ليفربول لمتابعة نجمهم المحبوب فخر مصر وفخر العرب محمد صلاح، وكذلك في الجزائر الحبيبة ينتظرون متابعة مباريات مانشستر سيتي لمتابعة نجم الجزائر وفخرها وفخر العرب رياض محرز، كما تهتم الجماهير بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي القادمة في الجولة الأولى.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب استاد “أولد ترافورد”، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري ضد ليدز يونايتد، حيث تنطلق المباراة يوم السبت القادم الموافق 14\08\2021، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في الأوقات التالية:

11:30:- الحادية عشر ونصف بتوقيت :غرينتش”.

12:30:- الثانية عسر ونصف ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

13:30:- الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

14:30:- الثانية ونصف ظهراً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وقطر.

15:30:- الثالثة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مانشستر يونايتد وصيف النسخة الماضية

يدخل المان يونايتد المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في الدوري، كما يسعى للظهور بمظهر قوي في بداية الدوري وبالطريقة التي أنهى بها الدوري الموسم الماضي، فكان منافساً قوياً وشرساً للمان سيتي الموسم الماضي، وأنهى الدوري في المركز الثاني وصيفاً للبريميرليج، كما أن المان يونايتد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ولديه مدير فني على أعلى مستوى لذلك هو مرشح دائماً للمنافسة على البطولة وحصد الألقاب.

أما منافسه اليوم ليدز يونايتد فسوف يسعى بكل قوة لإحراج المان يونايتد على ملعبه في الجولة الأولى من الدوري، وكعادة مباريات الدوري الإنجليزي لا أحد يستطيع التنبؤ أو التكهن بنتيجتها إلا مع صافرة نهاية المباراة، فجميع الأندية لديها من اللاعبين ما يمكنها من الفوز، وجميع الأندية تسعى دائماً للفوز والحصول على الثلاث نقاط مهما كان المنافس.

القنوات الناقلة

سوف يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي على شاشة قنوات beIN Sports، فهي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات البريميرليج، في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسيتم نقل المباراة على قناة.

beIN Sports Connect.

المباراة مانشستر يونايتد – ليدز يونايتد البطولة الدوري الإنجليزي الموعد والتوقيت السبت 14\08\2021 – الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة الملعب استاد أولد ترافورد القنوات الناقلة beIN Sports Connect

بطاقة وموعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد