وزارة التربية والتعليم results.edu.ye نتيجة الصف التاسع الاساسي باليمن 2021

نتائج الصف التاسع الأساسي باليمن، منذ إنتهاء الطلبة والطالبات من أداء الأختبارات يوم 11 يوليو بدء البحث عن موعد ظهور النتائج، فالبحث يزداد يوم بعد الأخر عبر موقع وزارة التربية والتعليم باليمن، لذلك سنوضح لكم الأن خطوات استخراج النتيجة من خلال موقع الوزارة results.edu.ye

استخراج نتيجة الصف التاسع باليمن 2021

أدى طلاب الصف التاسع باليمن اختبارتهم فى ظل الظروف الراهنة والخاصة بأزمة فيروس كورونا المنتشر مؤخراً، فقد أتخذت الوزارة كل الاحتياطات والالتزامات للمحافظة على صحة الطلبة والطالبات والحد من انتشار الفيرس، وانتهى اداء الاختبارات بسلام وبدون تسجيل حالات جديدة بين الطلاب، وبعد الانتهاء من اداء الامتحانات تبدأ عملية التصحيح والتدقيق لجميع المواد الدراسية، وتعتمد الوزارة النتيجة ليتم إعلانها عبر موقع الوزارة الرسمي.

الرابط الرسمي لنتيجة الصف التاسع الأساسي باليمن 2021

سنوضح لكم الأن الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة بالاضافة لخطوات استخراج نتائج الصف التاسع باليمن فاتبع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم باليمنresults.edu.ye

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

ادخال رقم الجلوس والتأكيد عليه.

الضغط على التعليم الأساسي.

الضغط على زر البحث عن النتيجة.

نسبة النجاح فى الصف التاسع باليمن 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم باليمن أن نسبة النجاح لهذا العام فى الصف التاع الاساسي قد بلغت 80.64%، مع التأكد على أن نسبة النجاح عالية لهذا العام، وذلك ما جاءت به الوزارة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة لأختبارات الطلاب، وسيتم إعلان النتيجة رسمياً على موقع الوزارة قريباً وفقاً لما أوضحته الوزارة.

كما أضافت وزارة التربية والتعليم ان عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات النهائية حوالي 243519 طالب وطالبة، وقد تجاوز عدد الغائبين 11 ألف طالب، وقد أدى جميع الطلاب أختباراتهم دون تسجيل أي إصابة بوباء كورونا، ذلك فى ظل التشديد على الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اهتمت بصحة وسلامة الطلاب.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالنتائج، والتي سنقوم بالرد عليها فوراً، وسنقوم بإضافة أى رابط جديد خاص بالنتائج وإعلان موعد ظهورنتيجة الصف التاسع باليمن فور إصداره من وزارة التربية والتعليم، ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق المستمر.