انت الان تتابع تفاصيل خبر الحرائق في الجزائر أتت على حوالي 20 ألف هكتار من الغابات بولاية تيزي وزو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت إدارة الغابات الجزائرية أن الحرائق أتت على حوالي 20 هكتار من الغابات بولاية تيزي وزو التي تبعد 100 كلم شرق العاصمة الجزائر، وأضافت الإدارة أنه تم إخماد 80 حريقا في ولاية تيزي وزو وتواصل جهودها لإخماد 3 حريقا أخر.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي لتلفزيون “الشروق” صباح اليوم إن “عدد الحرائق المتزامنة والغير مسبوقة التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 لتمتد إلى 17 ولاية، بعد أن كانت في وقت سابق 14 ولاية، أكثرها تضرر ولاية تيزي وزو التي يبلغ عدد الحرائق فيها 24 حريقا.

وقد نشر سكان ولاية تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان “تيزي وزو تحترق” معززين الوسم بصور الحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون، وأضافوا في وقت تعدت فيه درجات الحرارة المسجلة في المناطق المخترقة الأربعين درجة مئوية.

وترى الدوائر الرسمية في الجزائر أن فرضية اندلاع الحرائق بفعل فاعل اختير لها يوم حار وأماكن معينة، حسبما جاء على لسان يوسف ولد محمد محافظ الغابات بولاية تيري وزو أثناء حديث له في التلفزيون الرسمي الجزائري.

ومن جهته قالت الإذاعة الجزائرية أن “جهيد موس” والي ولاية مدية إحدى ولايات الجزائر كشف أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان تابعة لدائرة تابلاط بولاية المدية الجزائرية.

وفي السياق ذاته أعلن التلفزيون الجزائري الأربعاء ارتفاع ضحايا حصيلة حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر إلى 65 ضحية بينهم 37 مدنيا و28 عسكريا، فيما يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفيات، مما دعي الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” إلى إعلان الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على أرواح ضحايا الحرائق، كذلك أعلن تجميد مؤقتا للأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء على حسابة توتير يعيش وطننا المفدى، مرة أخرى، محبة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة، وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله، قلوبنا معي كل من يساهم في إخماد النيران، إذ أسدينا تعليمانا لإيجاد كل التدابير اللازمة من اجل التحكم والسيطرة على الوضع.

الرئيس الجزائري نعى أيضًا على توتير أفراد من الجيش الوطني الشعبي.

كما أشار رئيس الوزراء الجزائري أن الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي وتجرى محادثات مع الشركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق .

وأفاد أيضا المتحدث باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي لتلفزيون “الشروق” صباح الأربعاء إن “عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة يبلغ 69 في 17 ولاية.

ما هي الولايات الجزائرية التي انتشرت فيها الحرائق

تشمل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق كل من تيزي وزو 24 حريقا، الطارف 14 حريقا، كما سجلت جيجل 12، بجاية 12حريقا ، سكيكدة 9، بومرداس 4، واندلعت 3 حرائق في كل من المدية، البليدة، سطيف، عنابة، بالإضافة إلى حريقان في البويرة، وحريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق أهراس، تيبازة.