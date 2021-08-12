عاجل.. سقوط مطار شبرغان الأفغانى فى قبضة طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "كثفت طالبان من هجومها على مناطق ومطار شبرغان، وبعد انسحاب المسؤولين من المنطقة استسلم الجنود الموجودين فى المطار لطالبان وتمت السيطرة على المطار".

وتشهد الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحى طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، مطلع مايو الماضى، والذى من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.