رابط موقع نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021، وعن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 العراق، فقد انتهت وزارة التربية والتعليم بشكل كبير من عمليات التصحيح، وكذلك المراجعة والتجميع والمراجعة النهائية، وذلك تمهيداً لرفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وتشير الأنباء أن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، رغم الظروف الاستثنائية التي واكبت الإمتحانات بسبب فيروس كورونا، وقد أدى الطلاب والطالبات امتحانات الثالث المتوسط، وسط إجراءات احترازية مشددة، فكانت الوزارة حريصة كل الحرص على أن تخرج الامتحانات وتنتهي، دون أن يصاب أحد من الطلاب أو السادة المعلمين، والقائمين على الامتحانات من إداريين ومتابعين بفيروس كورونا الخطير، وقد نجحت الوزارة في ذلك نجاح كبير، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021 الرسمي، وطريقة استخراج النتيجة بشكل إلكتروني، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

نجحت وزارة التربية والتعليم العراقية في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، وكانت من أكثر الوزارات التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة العملية التعليمية، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية لخدمة العملية التعليمية، وكان هناك تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات في العراق لإنجاح منظومة التعليم، والتغلب على جميع المعوقات التي واكبت العملية التعليمية بسبب وباء كورونا.

آلية استخراج نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

كما ذكرنا سابقاً فإن وزارة التربية والتعليم العراقية تعد من أوائل الوزارات التي طوعت التكنولوجيا الحديثة لخدمة التعليم، لذلك ومن ظهور وباء كورونا تعمل على تسهيل الأمور أمام الطلاب والطالبات بعدة إجراءات، ومن هذه الإجراءات توفير موقع نتائج الثالث المتوسط وإتاحة النتيجة إلكترونياً، وذلك باتباع عدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

اختيار أيقونة “نتائج الثالث المتوسط”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار المحافظة محافظة الطالب.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط”.

ستظهر النتيجة في الحال في حال تم رفعها على الموقع.

موعد إعلان النتيجة

من المتوقع أن يتم ظهور كشف النقاط الخاص بالنتيجة خلال الساعات القليلة القادمة. كما صرح بذلك مسؤولون في وزارة التربية والتعليم، فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات السابقة لإعلان النتيجة. ولذلك سوف يتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم. وكانت وزارة التربية قد قدمت الشكر لكل من ساهم في إنجاح منظومة التعليم. كما وجهت الشكر لأبنائها الطلاب والطالبات على المجهود الذي بذلوه في هذا العام الاستثنائي. وقدمت الشكر أيضاً للسادة المعلمين على مجهودهم في إنجاح العملية التعليمية.