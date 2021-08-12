رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم tawjihi.jo موقع الوزارة الرسمي

نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استعدادها التام للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الأردن 2021 ، تزامناً مع انتهاء جميع اللجان من أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق طلاب التوجيهي، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج التوجيهي 2021 قريباً جدا.

نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب رقم الجلوس

وأفادت وزارة التربية والتعليم خلال بيانها المنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن نتائج التوجيهي في الأردن ستعلن في يوم الإثنين القادم الموافق السادس عشر من أغسطس الجاري 2021 ، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سيتم انعقاده برئاسة معالي السيد وزير التربية والتعليم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

فيما أكدت الوزارة، أنه سيتم نشر نتائج التوجيهي 2021 الأردن عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت فور إعلانها مباشرة، مؤكدة أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في الأردن 2021 خلال هذا المؤتمر.

وأثناء سير عملية الامتحانات أجرت بعض الصحف الأردنية بعض المداخلات مع الطلاب والطالبات وقت خروجهم من اللجان الامتحانية وطرح بعض الأسئلة عليهم فيما يخص آلية سير الامتحانات وما هو مدى سهولة أو صعوبة الأسئلة، أوضح بعض الطلاب أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط. لكن مادة الفيزياء كانت صعبة للغاية.

وذكرت بعض مصادر تربوية أن وزارة التربية والتعليم حرصت على أن تسير الامتحانات وفقاً للخطة المدروسة والموضوعة وعلى قدم وساق وفقاً للتدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الوباء أثناء سير الامتحانات. وتعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية نتائج الثانوية العامة 2021 في الأردن برقم الجلوس والاسم خلال أيام قليلة وتحديداً يوم الإثنين القادم الموافق السادس عشر للشهر الحالي.

ويبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الآن عن رابط الحصول على نتائج التوجيهي 2021 حسب رقم الجلوس والاسم، هذا الذي ستقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بتفعيلة قبل يوم إعلان النتيجة بساعات قليلة، وسوف نعمل على جلبه لكم خلال هذا المقال عبر تحديث مستمر.