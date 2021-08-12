مواصفات أرخص هواتف سامسونج القابلة للطي وأحدثها Galaxy Z Fold3 5G

أعلنت شركة سامسونج عن باكورة إنتاجها من هواتف جلاكسي قابلة للطي الأحدث في التقنية وارخص سعرا بمواصفات تنافسية غير عادية، وهي من الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي، ويعد Galaxy Z Fold3 5G، هو أول هاتف قابل للطي من لعام 2021، والذي ينضم لإصدارات عملاقة التقنية الكورية الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة ذات الشاشة المطوية، ونصح الكثير من خبراء الهواتف الذكية بان هاتف Galaxy Z Fold3 5G هو أفضل هاتف قابل للطي يمكنك شراؤه، فهو أقل نحافة وأخف وزناً وأكثر إنتاجية وأكثر متانة وبأسعار معقولة.

يمتاز هاتف Galaxy Z Fold3 5G، بتقنية جديدة تضيفها سامسونج لأول مرة بهواتفها القابلة للطي، وهي تقنية الكاميرا المخفية تحت الشاشة، وبالإضافة إلى ذلك يوفر الجيل الثالث Fold تصنيف IPX8 لمقاومة الماء و دعم قلم S Pen الإلكتروني إلى جانب تحسينات المتانة والعرض والأداء.

يضم هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي، على شاشتين من نوع Dynamic AMOLED 2X، الشاشة الداخلية تأتي بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، وتدعم سرعة تحديث تصل 120 هرتزا في الثانية، وتحتوي الشاشة الرئيسية في Z Fold 3 على طبقة واقية جديدة تدعي Samsung أنها أكثر سلاسة ومقاومة للخدش وأكثر متانة بنسبة 80٪ من تلك الموجودة في الطية السابقة، وتم تصنيف Galaxy Z Fold 3 على أنه IPX8 لمقاومة الماء مما يعني أنه يمكنه البقاء على قيد الحياة تحت عمق 1.5 متر (حوالي 5 أقدام) من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

أول هاتف يحتوي على مستشعر UDC للكاميرا الأمامية هذا على دقة 4 ميجابكسل، ويحتوي أيضًا على أكبر 2.0 ميكرومتر من جميع الكاميرات الموجودة على اللوحة وفتحة عدسة f / 1.8.

بالنسبة للشاشة الخارجية، يضم هاتف Galaxy Z Fold3 5G، شاشة قطرية تبلغ 6.2 بوصة، تبلغ دقتها 832 × 2،260 بكسل، وكما قيل من قبل ستتم حمايتها بواسطة بطبقة زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، وتدعم أيضا معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3، بواجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويمتاز الهاتف القابل للطي بقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ومكبرات الصوت الاستريو.

يحتوي Z Fold 3 على شريحة Qualcomm Snapdragon 888 وهي نفس شريحة Galaxy S21 Ultra. أنا مندهش قليلاً لأنه ليس إصدار Plus الأحدث الموجود في بعض هواتف الألعاب. يحتوي Z Fold 3 على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، على كاميرا خلفية ثلاثية، على غرار الإصدارات السابقة، مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وستحتوي الوحدة الرئيسية على خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS) بفتحة عدسة f / 1.8، كما سيدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K.

يوجد على شاشة الغلاف فتحة ثقب لكاميرا بدقة 10 ميجابكسل. وعليك فتح Z Fold 3 لأعلى لرؤية الكاميرا الخامسة – أو لمحاولة رؤيتها. إنها أول كاميرا تحت الشاشة من سامسونج ، مما يعني أن الشاشة الرئيسية خالية من الشقوق واللكمات. يمكنك الحصول على عرض دون انقطاع للشاشة.

تستخدم Samsung عناصر العرض لإخفاء الكاميرا إلى جانب الأسلاك الشفافة التي تسمح للكاميرا بالرؤية من خلال الشاشة. الكاميرا 4 ميجابكسل فقط (مما يساعدها أيضًا على الرؤية من خلال الشاشة) ولكنها تستخدم معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو.

يحتوي Z Fold 3 على مرشحات AR مدمجة ويمكنه تسجيل فيديو بدقة 8K ويوفر مجموعة من أوضاع الالتقاط والمعاينة التي تستفيد من البنية الفريدة لـ Z Fold 3.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3يحتوي Galaxy Z Fold 3 على كاميرا تحت الشاشة:ألوان هاتف Galaxy Z Fold 3

يأتي Z Fold 3 بثلاثة ألوان: فضي وهمي أو أخضر أو أسود فانتوم في مخطط تسمية يعكس خيارات ألوان Galaxy S21 Ultra.

تحسين الحماية من السقوط:

وتستخدم شركة سامسونج Gorilla Glass Victus عبر شاشة الغطاء لتحسين الحماية من السقوط كما أصبح الألومنيوم في مفصل الطي أقوى الآن بنسبة 10 %، مع تصنيف الجهاز بأكمله وفقًا لمعيار مقاومة الماء IPX8، مما يعني أنه يمكن غمره لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

بطارية هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، به بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 11 وات، وكما يمتاز الهاتف القابل للطي بميزات أخرى للاتصال من بينها مودم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، وتقنية بلوتوث Bluetooth 5.0، إلى جانب تقنية NFC.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

يبدأ سعر Galaxy Z Flip 3 من 999 دولار، مما يؤدي إلى انخفاض الأجهزة القابلة للطي من سامسونج إلى ما دون 1000 دولار لأول مرة، وسيكون متاحا للبيع في أوروبا اعتبارا من 27 أغسطس الجاري، ويتراوح سعرالجهازمن 999 الي 1799 يورو (أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري)، وهو يأتي بسعر أرخص من الإصدار السابق Galaxy Fold2 عند الإعلان عنه.