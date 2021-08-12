عاجل.. استعلم الآن رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق برقم الجلوس عبر موقع ناجح

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2021 في العراق، حيث يبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات عن الموعد النهائي الذي ستعلن فيه وزارة التربية العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط، وذلك بعد أن صرح وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، بأن نتائج امتحانات الطلاب جاءت مبشرة وبنتيجة نجاح مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، كما نستعرض لكم خطوات الاطلاع على النتائج فور إعلان الوزارة عن ظهورها واصدارها.

موعد نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في العراق

يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب الذين انتهوا من أداء امتحانات الدور الأول، في معرفة آخر أخبار إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول في العراق، حيث قررت وزارة التربية أن تعلن عن ظهور النتائج خلال أسبوعين، وبحسب مؤشرات التصحيح التي قد شارفت على الإنتهاء، قالت اللجان بأن أعمال التصحيح قد أجريت بشكل جيد مع مراعاة أن يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، وفي هذا الصدد فقد جاءت نسبة النجاح أعلى من معدلها للعام المنقضى، وينتظر الطلاب الآن بحالة من التوتر أن تعلن الوزارة عن ظهور النتيجة في أسرع وقت.

قال الوكيل الإداري فلاح القيسي، بأنّ الامتحانات قد سارت وفقا لإجراءات مشددة لمنع حالات الغش، بالإضافة إلى الحد من تفشى وباء كورونا المستجد، وأضاف بأن أداء الامتحانات لم يشهد أي مشاكل داخل المراكز الامتحانية، كما قد وزير التربية الشكر لكافة القائمين على المسيرة التعليمية من المعلمين والمراقبين على مراكز الامتحانات، وشكر أولياء الأمور لوقوفهم بجانب أبنائهم الطلاب، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، جدير بالذكر بأنه سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظات العراقية بعد اعتماد نتيجة الثالث المتوسط.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق 2021

تسائل العديد من الطلاب والطالبات، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2021 بعد أن يتم الإعلان عن ظهورها رسميا، ونوفر لكم كافة الخطوات التي تمكنكم من معرفة النتيجة الخاصة بكم، كل ما عليكم هو اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة، مع الأخذ بعين الاعتبار كتابة البيانات بشكل صحيح.