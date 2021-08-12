ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في تركيا إلى 6 قتلى، اليوم الخميس، منهم 5 في ولاية (كاستامونو)، وواحد من ولاية (بارتِن)، شمالي البلاد.
وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن إجلاء السكان من المناطق المتضررة بطائرات هليكوبتر مستمر، مضيفة أن بعض الطرق مغلقة بسبب تضرر أو انهيار جسور.
وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات وأكواما من الحطام في الشوارع. وقالت إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة ستخف شدتها في المنطقة غدا الجمعة وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية.
وتكافح تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا سيول تركيا إلى 6 قتلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.