ارتفاع حصيلة ضحايا سيول تركيا إلى 6 قتلى

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في تركيا إلى 6 قتلى، اليوم الخميس، منهم 5 في ولاية (كاستامونو)، وواحد من ولاية (بارتِن)، شمالي البلاد.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن إجلاء السكان من المناطق المتضررة بطائرات هليكوبتر مستمر، مضيفة أن بعض الطرق مغلقة بسبب تضرر أو انهيار جسور.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات وأكواما من الحطام في الشوارع. وقالت إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة ستخف شدتها في المنطقة غدا الجمعة وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية.

وتكافح تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.