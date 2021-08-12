ألمانيا: لن نقدم أى مساعدات لأفغانستان إذا سيطرت طالبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات برلين، البدء فى إصدار تأشيرات إقامة لآلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الألمانية، مؤكدة أنها لن تقدم أى مساعدات لأفغانستان إذا سيطرت طالبان ونفذت برامجها.





وتشهد الساحة الأفغانية مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان. وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحى طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، مطلع مايو الماضى، والذى من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.

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