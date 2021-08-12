الدفاعات الجوية الإيرانية تطلق النار تجاه مسيرة أمريكية فى محيط مضيق هرمز

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "الدفاعات الجوية أطلقت طلقات تحذيرية على مسيرة أمريكية بالقرب من الحدود الإيرانية".



جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "الدفاعات الجوية أطلقت طلقات تحذيرية على مسيرة أمريكية بالقرب من الحدود الإيرانية". وقالت، إن الطلقات صوبت باتجاه طائرة مسيّرة "MQ-9" تابعة للجيش الأمريكى، حلقت فى محيط مضيق هرمز.

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