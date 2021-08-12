استهداف جديد لأبراج الكهرباء فى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، "أن توقفاً حدث، فجر اليوم، على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد 132ك.ف، نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبى من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت إلى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث قطع فى الأسلاك بين منطقتى العباسية ومكيشيفة فى محافظة صلاح الدين، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة".
وأضاف البيان، أن الوزارة عملت على نفس الخط وأنجزت أعمال نصب البرج المرقم (54) من خلال عمل متواصل، مشيراً إلى استهدافه وخروجه عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.
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