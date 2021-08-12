حركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة الأفغانية وسط اشتباكات عنيفة

سيطرت حركة طالبان تسيطر على مدينة غزنة على بعد 150 كلم من العاصمة الأفغانية كابول. وتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي المتمرّدين خلال أسبوع. وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري: “سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية — مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن”. وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات العنيفة بين القوات الأمنية وطالبان مستمرة في غزنة. وبحسب المصادر فإن مقر قيادة الشرطة في المقاطعة سقط في أيدي طالبان، فيما تتواصل الاشتباكات بالقرب من مبنى المقاطعة. واستأنفت حركة طالبان عملياتها فی مدينة قندهار الجنوبية، مع استمرار تصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد، لاسيما في شمال شرق البلاد.

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