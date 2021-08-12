سيدني تشدد قيود كورونا والعاصمة الأسترالية تفرض إغلاقا

قالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الخميس، إنها ستستدعي أفرادا إضافيين من الجيش لضمان الامتثال لقواعد الإغلاق في سيدني، مع انتشار السلالة المتحورة دلتا شديدة العدوى إلى مناطق الولاية.

ويأتي التحرك في الوقت الذي أعلنت فيه العاصمة الأسترالية كانبيرا، على بعد 260 كيلومترا جنوب غربي سيدني، إغلاقا مفاجئا لمدة أسبوع اعتبارا من مساء اليوم الخميس بعد أن سجلت أول حالة عدوى محلية بمرض كوفيد-19 منذ أكثر من عام.

وتكافح أستراليا لاحتواء سلالة دلتا سريعة الانتشار التي أدت إلى فرض إغلاق صارم في سيدني وملبورن.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيركيليان خلال مؤتمر صحفي في سيدني عاصمة الولاية “نسعى لضمان أننا لا ندخر جهدا فيما يتعلق بالموارد (العسكرية) الإضافية”.

وأبلغ متحدث باسم وزير الدفاع بيتر داتون رويترز أن حكومة الولاية لمحت إلى أنها ستطلب قريبا دعما عسكريا إضافيا بشكل رسمي.

ورغم فرض الإغلاق في سيدني لسبعة أسابيع، لا تزال حالات الإصابة اليومية تقترب من مستويات قياسية. وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الخميس 345 حالة إصابة محلية جديدة، معظمها في سيدني، مقارنة مع 344 أمس.