ولى عهد أبوظبى يعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى ضحايا حرائق الغابات.





كما أعرب عن تعازيه للشعب الجزائرى وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام". وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة فى مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة.

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