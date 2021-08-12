طالبان تسيطر على مدينة غزنة القريبة من العاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وباتت هذه المدينة بذلك، عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط فى أيدى طالبان خلال أسبوع. وأمس الأول، سيطرت حركة طالبان على مدينة بل خمرى التى تبعد 200 كليومتر شمال العاصمة كابول، وهى العاصمة الثامنة لولاية أفغانية تسقط فى أيدى الحركة. وكشفت تقديرات مخابراتية أمريكية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول فى غضون 30 يوما وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

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