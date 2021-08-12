تحطم مروحية على متنها 16 سائحا شرق روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، تحطمت الطائرة فى محمية "كرونوتسكى" حيث كانت تنقل سائحين، وذلك بعد سقوطها فى إحدى البحيرات.
وقالت هيئة الطوارئ فى روسيا، إن الطائرة كان على متنها 16 راكبا بما فيهم طاقمها، فيما وردت أنباء عن إنقاذ 7 أشخاص اثنان منهم فى حالة خطيرة، ولا تزال أعمال الإغاثة مستمرة.
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