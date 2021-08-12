رسوم تجديد رخصة القيادة الخصوصي في المملكة والمدة المسموح فيها التجديد

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رسوم تجديد رخصة القيادة،حددت إدارة المرور بالمملكة أسعار الرسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة كما حددت عدد الأيام التي يجب أن يتم تجديد الرخصة الخصوصي والمهنية بها قبل أنتهاء رخصة القيادية السارية حالياً، وعن المدد فقد أمهلت المرور مدة 180 يوم قبل موعد انتهاء الرخصة الحالية حتى يتمكن المقيم أو المغترب من تجديد الرخصة بدون عقوبات مالية وغرامات.رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة
- مدد تجديد الرخص الحالية سنه سنتان أربع سنوات عشر سنوات.
- رسم تجديد الرخصة الخاصة 40 ريال سنوي عشر سنوات 400 ريال.
- تجديد رخصة دراجة بخارية 20 ريال في العام عشر سنوات 200 ريال.
- تصريح قيادة مؤقت 100 ريال سنوياً.
استعلام عن المخالفات المرورية لتجديد رخصة القيادة
كيفية تجديد رخصة قيادة لمن لم يقم بالتجديد مسبقاً ، لكي تقوم بعملية الاستعلام عن المخالفات المرورية يجب التوجه إلى موقع ب أبشر المرور قسم المخالفات المرورية ووضع البيانات المخصصة للاستعلام من رقم اللوحة المرورية ورقم الإقامة أو رقم الهوية وتضغط على استعلام بعد كتابة الرموز المرئية سوف تظهر لك مربع جديد يحتوي على كافة البيانات المسجلة ومنها المخالفات المرورية ولمزيد من المعلومات عن كيفية رسوم الإجراءات المرورية.
تقدم إدارة المرور خدمة أخرى للراغبين في تعلم القيادة واستخراج رخصة قيادة خصوصي أو عام خدمة مدرسة القيادة وكل ما هو مطلوب صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة وتسديد الرسوم المقررة وشهادة صحية للتقديم في أحد مدارس المرور، خطوات تجديد الرخصة الخصوصي أو العام المنتهية، من أهم شروط الرخصة هو وجود شهادة صحية من أحد المراكز المعتمدة لدى المرور والتي سنذكر جزء منها في نهاية المقال.أهمية الاستعلام عن المخالفات المرورية
الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم الأشياء التي يجب التنبه لها فهي معرقلة لبعض الأمور خاصًا ما يتعلق باستخراج تصريح سفر أو تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي لذا يجب أن يتم مراجعة المرور دوريًا حتى لا تعاقب بعدم تسديد المخالفات المرورية.أماكن الفحص الطبي بجدة
- جامعة الملك عبد العزيز للإدارة الطبية.
- المجمع الطبي العام بجدة.
- شركة المركز الطبي الدولي.
- طريقة الخدمات الطبية للخطوط السعودية.
الوسوم
رسوم تجديد رخصة القيادة،حددت إدارة المرور بالمملكة أسعار الرسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة كما حددت عدد الأيام التي يجب أن يتم تجديد الرخصة الخصوصي والمهنية بها قبل أنتهاء رخصة القيادية السارية حالياً، وعن المدد فقد أمهلت المرور مدة 180 يوم قبل موعد انتهاء الرخصة الحالية حتى يتمكن المقيم أو المغترب من تجديد الرخصة بدون عقوبات مالية وغرامات.رسوم تجديد رخصة القيادة في المملكة
- مدد تجديد الرخص الحالية سنه سنتان أربع سنوات عشر سنوات.
- رسم تجديد الرخصة الخاصة 40 ريال سنوي عشر سنوات 400 ريال.
- تجديد رخصة دراجة بخارية 20 ريال في العام عشر سنوات 200 ريال.
- تصريح قيادة مؤقت 100 ريال سنوياً.
استعلام عن المخالفات المرورية لتجديد رخصة القيادة
كيفية تجديد رخصة قيادة لمن لم يقم بالتجديد مسبقاً ، لكي تقوم بعملية الاستعلام عن المخالفات المرورية يجب التوجه إلى موقع ب أبشر المرور قسم المخالفات المرورية ووضع البيانات المخصصة للاستعلام من رقم اللوحة المرورية ورقم الإقامة أو رقم الهوية وتضغط على استعلام بعد كتابة الرموز المرئية سوف تظهر لك مربع جديد يحتوي على كافة البيانات المسجلة ومنها المخالفات المرورية ولمزيد من المعلومات عن كيفية رسوم الإجراءات المرورية.
تقدم إدارة المرور خدمة أخرى للراغبين في تعلم القيادة واستخراج رخصة قيادة خصوصي أو عام خدمة مدرسة القيادة وكل ما هو مطلوب صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة وتسديد الرسوم المقررة وشهادة صحية للتقديم في أحد مدارس المرور، خطوات تجديد الرخصة الخصوصي أو العام المنتهية، من أهم شروط الرخصة هو وجود شهادة صحية من أحد المراكز المعتمدة لدى المرور والتي سنذكر جزء منها في نهاية المقال.أهمية الاستعلام عن المخالفات المرورية
الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم الأشياء التي يجب التنبه لها فهي معرقلة لبعض الأمور خاصًا ما يتعلق باستخراج تصريح سفر أو تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي لذا يجب أن يتم مراجعة المرور دوريًا حتى لا تعاقب بعدم تسديد المخالفات المرورية.أماكن الفحص الطبي بجدة
- جامعة الملك عبد العزيز للإدارة الطبية.
- المجمع الطبي العام بجدة.
- شركة المركز الطبي الدولي.
- طريقة الخدمات الطبية للخطوط السعودية.
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