التقويم الدراسي 2021-2022 الإمارات|| موعد بدء العام الدراسي 2021-2022

التقويم الدراسي 2021-2022 الإمارات، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن سيناريو الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في 29 أغسطس 2021م وحسب التقويم الدراسي المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية بدولة الإمارات، فقد تم تحديد عدد أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد 186 يومًا، وتنقسم إجازة العام إلى إجازة شتوية تبدأ من 12 ألي 30 ديسمبر 2021 وإجازة الربيع من 27 مارس على أن تنتهي في 14، وقد أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها وضعت خطة متكاملة تتضمن سيناريوهات لأساليب التعليم للعام الدراسي 2021-2022، مع مراعاة جميع الاحتياطات والتدابير من جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، وقد وضحت الوزارة أن الأولوية لسلامة الطالب والفريق المباشر العامل في المدارس الحكومية، مع توفير أفضل عملية تعليم للطلاب، وإذا كنت تريد عزيزي القارئ معرفة تفاصيل التقويم الدراسي 2021-2022 في الإمارات؛ فيتوجب عليك قراءة السطور القادمة عبر موقعكم ثقفني.

التقويم الدراسي 2021-2022 الإمارات

مع توديع العام الدراسي الماضي وبدء عام دراسي جديد، فق أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن موعد دخول الطلاب والطالبات للمدارس فقد تم الإعلان عن بداية العام الدراسي بتاريخ 29 من أغسطس 2021 وهو اليوم الأول لتواجد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي تضمن ١٨٦ يوماً سوف ينطبق على كلاً من؛ المدارس الخاصة، وكذلكَ المدارس الحكومية، وأيضاً مدارس التعليم الخاص التي تتبع المناهج الاجنبية.

الإجازات وفق الجدول الزمني للمواعيد المحددة للتقويم الدراسي 2021-2022

وضعت حكومة دولة الإمارات بالتعاون وزارة التربية والتعليم خطة زمنية للبدء في العام الدراسي الجديد، وتضمن الجدول موعد الإجازات الرسمية للطلاب وقد جاءت الإجازة كالتالي:

موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتي

أتاحت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية موقع إلكتروني خاص بالوزارة يتيح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاستفسارات حول التقويم الدراسي 2021-2022 وكذلك يقدم العديد من الخدمات المتميزة للطلاب والمعلمون وهو:

gov.ae/ar/schoolcalenda

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات التعليمية تقوم بعملية تحسين جودة المدارس الحكومية، وإنشاء نظام متقدم لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى تحسين كفاءة قطاع التعليم العام في جميع أنحاء الدولة، ومن جهتها وضحت الوزارة أنها ستتعاون مع جميع هذه الكيانات وذلك من خلال شراكات استراتيجية لضمان تقدم وتطوير نظام التعليم في الدولة.