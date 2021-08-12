الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء انخفاضا من 111 قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 61 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 83 في اليوم السابق. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 38 مقارنة مع 30 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94161 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.