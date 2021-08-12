البرازيل تسجل 32443 إصابة جديدة بكورونا و975 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء تسجيل 32443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و975 وفاة بسبب كورونل الناجم عنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل بلغ أكثر من 20 مليونا منذ ظهور الجائحة،

في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 565748.