كورونا يواصل قهر البرازيل .. 33.443 و975 وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى 20 مليونا و246 ألفًا و85 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 565 ألفًا و748 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.