الكويت .. الشيخ محمد عبد الله المبارك وزيرا لشؤون الديوان الأميرى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نشر مجلس الوزراء بيانا على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أفاد فيه بالموافقة على مشروع قانون بهذا القرار عقب اجتماعه الأسبوعى فى قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء. وقالت التغريدة، إن رُفِعَ المجلس هذا القرار إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له النجاح والتوفيق.

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